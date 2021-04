Panchina Bayern Monaco: Nagelsmann vicino, sarà l’erede di Flick (Di mercoledì 14 aprile 2021) Julian Nagelsmann è vicino all’accordo con il Bayern Monaco per la prossima stagione: sarà l’erede di Hans Dieter Flick Come rivelato anche da Matthaus, Flick potrebbe essere il prossimo ct della Germania dopo l’addio di Low a fine Euro2020. Il Bayern Monaco dunque è a alla ricerca di un tecnico che possa raccogliere la pesante eredità di un allenatore che ha vinto tutto la scorsa stagione. Come riportato da Sky Sport, i contatti con Julian Nagelsmann del Lipsia sono frequenti e l’accordo sarebbe in dirittura d’arrivo per la prossima stagione. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 14 aprile 2021) Julianall’accordo con ilper la prossima stagione:di Hans DieterCome rivelato anche da Matthaus,potrebbe essere il prossimo ct della Germania dopo l’addio di Low a fine Euro2020. Ildunque è a alla ricerca di un tecnico che possa raccogliere la pesante eredità di un allenatore che ha vinto tutto la scorsa stagione. Come riportato da Sky Sport, i contatti con Juliandel Lipsia sono frequenti e l’accordo sarebbe in dirittura d’arrivo per la prossima stagione. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

phiol97 : RT @AleLMGO: Leggo in TL 'soltanto con Allegri in panchina la Juve saprebbe incartare questo Bayern'. Già, come nel 2016, quando passammo i… - FrancescoBigna3 : @FootballAndDre1 Io i paragoni tra giocatori li lascerei ai milanisti. Ad oggi Inter-Bayern o Inter-PSG le perdiamo… - YBah96 : RT @vanandrix79: Milan Carpi 0-0 con Broccolo in panchina >>>>>> Psg vs Bayern. - CORNERNEWS24 : #Calcio - Bayern, Flick: 'Ora rifletterò sul mio futuro' Il tecnico dei bavaresi può finire sulla panchina della Germania - Paolo__33 : @SIMO_MORANDI @Gazzetta_it La stagione dopo all’Everton ha fatto pochissimo...quest’anno ha giocato di più per gli… -