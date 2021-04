Pallamano Qualificazioni Mondiali 2021 | Italia-Ungheria | data | orario | tv e streaming

(Di mercoledì 14 aprile 2021) Cresce l’attesa per i play-off di qualificazione ai Campionatifemminili didi Spagna. Il 16 (ore 16:00) e il 18 aprile (13:00) la Nazionale azzurra femminile sfiderà l’. A trasmettere la partita sarà Sky Sport ed entrambi i match saranno raccontati in diretta (telecronaca Aldamonte-Tedesco) su Sky Sport Collection, canale 205. Sarà possibile seguire il match insull’app SkyGo, sul servizio diNowTV e, in chiaro, sulla pagina Facebook della FIGH. an16 aprile h 16:00Sky Sport Collection (205) ritorno 18 aprile h 13:30Sky Sport Collection (205) SportFace.

