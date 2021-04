Palestre e piscine | dalle distanze alle sanificazioni | le regole allo studio del Cts per le riaperture

Advertising

LegaSalvini : Massimiliano Romeo: ALLENTIAMO LE RESTRIZIONI. Apriamo spazi come ristoranti all'aperto, piscine e palestre, almeno… - mauroberruto : Quattro priorità per lo #sport: 1. allargare dl sostegni a ASD, SSD, gestori di impianti, palestre, piscine 2. dare… - GiuseppeEvangeo : RT @RadioSavana: Trasporti Roma, carro bestiame. Coloro che permettono tutto questo sono gli stessi che chiudono ristoranti, palestre, pisc… - GervasiRaffaele : RT @RadioSavana: Trasporti Roma, carro bestiame. Coloro che permettono tutto questo sono gli stessi che chiudono ristoranti, palestre, pisc… - crivio69 : RT @RadioSavana: Trasporti Roma, carro bestiame. Coloro che permettono tutto questo sono gli stessi che chiudono ristoranti, palestre, pisc… -

Ultime Notizie dalla rete : Palestre piscine

Stella: "Miope Pd che boccia mia mozione su riapertura, confidiamo in Governo". Firenze : "Il tempo è scaduto, siamo a metà aprile, e a questo punto la parola d'ordine, oltre a 'vaccinare il più in fretta possibile', è 'riaprire in ...Si accende uno spiraglio per la riapertura di. Al vaglio del Governo c'è ora la concreta possibilità che le tante società sportive riaprano i battenti ad inizio maggio. Anzi, c'è anche la possibilità che un certo ritorno alla ...Allenamenti individuali. Distanza tra le persone di due metri nelle palestre e di 10 metri quadri nelle piscine. Igienizzazione obbligatoria degli attrezzi dopo l'uso. Sono le regole che con ...Altre importanti novità, anche se forse non immediatamente, riguardano il settore dello sport. Riaperture intorno al 10 maggio per palestre, piscine e centri sportivi al chiuso, mentre all’aperto già ...