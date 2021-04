Palestra a San Fruttuoso, il fronte del sì (Di mercoledì 14 aprile 2021) Oltre 1.200 atleti tesserati costretti a raggiungere palestre fuori dal quartiere o da Monza. Genitori che per portare i bambini a basket devono uscire prima dall'ufficio. Le società sportive si ... Leggi su ilgiorno (Di mercoledì 14 aprile 2021) Oltre 1.200 atleti tesserati costretti a raggiungere palestre fuori dal quartiere o da Monza. Genitori che per portare i bambini a basket devono uscire prima dall'ufficio. Le società sportive si ...

Ultime Notizie dalla rete : Palestra San Palestra a San Fruttuoso, il fronte del sì Le società sportive di San Fruttuoso chiedono però una palestra nuova interrata o in legno in quell'area. "Il nostro unico interesse è garantire agli oltre 1.200 atleti tesserati di San Fruttuoso di ...

Coronavirus in Abruzzo, dati del giorno 14 aprile 2021 ... Villa Sant'Angelo, San Demetrio ne' Vestini, Fagnano Alto, Prata d'Ansidonia, San Pio delle Camere,... Intanto il Comune di Fossacesia ha messo a disposizione la Palestra Polivalente di Via Primo ...

Punto Vaccinale a Giovinazzo nella palestra della "San Giovanni Bosco Il luogo preposto alle vaccinazioni sarà la palestra della scuola "San Giovanni Bosco", «dotata di un giardino confortevole per eventuali attese», a due passi dalla Villa Comunale, in una zona ...

