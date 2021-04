(Di mercoledì 14 aprile 2021) Albertocertamente il migliore tra i suoi aldi unnon esaldisputato da parte della compagine di Filippi nel recupero della trentatreesima giornata del girone C della Serie C contro il. Tre parate importanti, per opporsi alle conclusioni di Vitale e al doppio tentativo di Curcio, che hanno impedito alla formazione ospite di portarsi in vantaggio. Di seguito le dichiarazioni del portiere delaldella primafrazione di gioco."È unagiocata a campo aperto da entrambe le squadre, giochiamo contro una squadra forte. Sapevamo il loro valore. Ci stiamo comportando abbastanza bene,...

Advertising

WiAnselmo : #Palermo-#Foggia, Pelagotti al termine del primo tempo: 'Partita aperta, abbiamo avuto tante occasioni. Loro una sq… - Mediagol : #Palermo-#Foggia, Pelagotti al termine del primo tempo: 'Partita aperta, abbiamo avuto tante occasioni. Loro una sq… - CalcioFoggiaoff : #HalfTime Finisce in parità la prima frazione di gara al 'Barbera'. Rossoneri vicini al vantaggio in più di un'occ… - Palermofficial : ? HALF TIME È 0-0 all’intervallo tra Palermo e Foggia. #PalFog - WiAnselmo : #Palermo-#Foggia 0-0: due lampi di Floriano nel deserto rosa, Vitale e Curcio spaventano Pelagotti. Commento primo… -

Ultime Notizie dalla rete : Palermo Foggia

In Italia invece spazio ai recuperi Olbia - Como eper la Serie C mentre nel Campionato Primavera 2 si è già concluso Benevento - Frosinone sul 2 - 2, in corso di svolgimento due ...LA PARTITA MINUTO PER MINUTO 26':ancora pericoloso, conclusione forte ma centrale di Curcio, Pelagotti c' e respinge 24':che squilla, Curcio su punizione, ancora Pelagotti che salva in angoloSi sono appena conclusi i primi tempi dei due recuperi di Serie C in programma oggi pomeriggio. Reti bianche sia nella sfida del girone A tra Como e Olbia che in quella del girone C ...Eccoci dunque al riepilogo dei pronostici di oggi 14 aprile. Abbiamo cercato di mettere qualcosa come contorno al piatto principale di Champions League. Palermo e Foggia sono sempre due grandi piazze ...