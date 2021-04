(Di mercoledì 14 aprile 2021) Ladel numero 1 rosanero.Albertocertamente il migliore tra i suoi al termine di una gara vinta dalla compagine di Filippi all'81' grazie al gol di Valente, nel recupero della trentatreesima giornata del girone C della Serie C contro il. Il numero 1 rosanero, autore di una buonissima prestazione con almeno tre interventi importanti, per opporsi alle conclusioni di Vitale e al doppio tentativo di Curcio, hanno impedito alla formazione ospite di portarsi in vantaggio nella prima frazione di gioco, tenendo la sua squadra in corsa per la vittoria che poi è arrivata, grazie al guizzo vincente del numero 14 rosanero. Di seguito il postdel portiere delal termine del match.embedcontent src="" ...

Advertising

WiAnselmo : #Palermo-#Foggia, la carica di Pelagotti su Instagram: 'Continuiamo così, fino all'ultima goccia di sudore'.… - Mediagol : #Palermo-#Foggia, la carica di Pelagotti su Instagram: 'Continuiamo così, fino all'ultima goccia di sudore'.… - NewsTuttoC : Top & Flop di Palermo-Foggia - ILOVEPACALCIO : La #CurvaNord12: “#Palermo e #Foggia, amicizia vera” (FOTO) - Ilovepalermocalcio - chicco288 : RT @Mediagol: LE #Pagelle DI #Palermo-#Foggia 1-0. Minimo sforzo, massimo risultato -

Ultime Notizie dalla rete : Palermo Foggia

- Successo di misura ma preziosissimo in chiave play off per ilche batte 1 - 0 ilnel recupero della trentatreeima giornata del Girone C con una rete messa a segno da Valente all'82'. Con questo successo i rosanero salgono in classifica a quota 46 ......ha omaggiato la storia del centrale delBubacarr Marong. L'ex vicepresidente rosanero, infatti, ha pubblicato un post su Facebook per fare i complimenti al difensore, che contro ilha ...Dopo una lunga pausa il cammino del Foggia ricomincia con una sconfitta. Al Renzo Barbera, in una partita non colma di emozioni, a vincere è il Palermo per 1-0. Le occasioni per i ...Lo dichiara il tecnico del Palermo, Giacomo Filippi, al termine della sfida vinta per 1-0 contro il Foggia. Il Palermo ha avuto delle difficoltà a fine partita perché per via della gestione dei ...