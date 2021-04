Palermo: avvelena il marito per stare con l’amante, lui la denuncia alla polizia dopo la fine della relazione (Di mercoledì 14 aprile 2021) Si dice che per fare innamorare un uomo bisogna prenderlo ‘per la gola’, ma forse qualcuno segue il consiglio troppo pedissequamente. A Termini Imerese, provincia di Palermo, una donna di soli 36 anni è stata arrestata con l’accusa di aver avvelenato e ucciso il marito, 40 anni, con del cianuro mischiato nel cibo. Il movente passionale Sebastiano Rosella Musico è deceduto a 40 anni nel gennaio del 2019 a Termini Imerese in Sicilia. Il verdetto dei medici era stato “morte per causa naturale” e il responso medico avrebbe continuato a essere la verità, se a distanza di due anni la testimonianza di uno dei protagonisti del caso non l’avesse riaperto. L’ex amante di Loredana Graziano, la vedova del pizzaiolo Musico, ha confidato agli inquirenti che la donna avrebbe avvelenato volontariamente il consorte pur ... Leggi su periodicoitaliano (Di mercoledì 14 aprile 2021) Si dice che per fare innamorare un uomo bisogna prenderlo ‘per la gola’, ma forse qualcuno segue il consiglio troppo pedissequamente. A Termini Imerese, provincia di, una donna di soli 36 anni è stata arrestata con l’accusa di averto e ucciso il, 40 anni, con del cianuro mischiato nel cibo. Il movente passionale Sebastiano Rosella Musico è deceduto a 40 anni nel gennaio del 2019 a Termini Imerese in Sicilia. Il verdetto dei medici era stato “morte per causa naturale” e il responso medico avrebbe continuato a essere la verità, se a distanza di due anni la testimonianza di uno dei protagonisti del caso non l’avesse riaperto. L’ex amante di Loredana Graziano, la vedova del pizzaiolo Musico, ha confidato agli inquirenti che la donna avrebbeto volontariamente il consorte pur ...

Advertising

infoitinterno : Avvelena il marito per stare con l'amante, arrestata a Termini Imerese (Palermo) - ILOVEPACALCIO : #Palermo: avvelena il marito per stare con l’amante, fermata una 36enne - Ilovepalermocalcio - fierceman1991 : RT @LaFionda2020: Quante morti per infarto o malori hanno roba dietro in realtà casi di avvelenamento? Quanti speciali TV e giornali si far… - GazzettaDelSud : ?? AVVELENA IL MARITO | Sarebbe stato avvelenato dalla moglie e non sarebbe morto per cause naturali Sebastiano Ro… - MeridioNews : Avvelena il marito con una dose di cianuro, arrestata Donna mossa da «insofferenza per la vita coniugale» -