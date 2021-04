Pagelle Borussia Dortmund-Manchester City 1-2 | voti e tabellino Champions League 2020 2021

Leggi su sportface

(Di mercoledì 14 aprile 2021) Le, ie ildi1-2, match di ritorno dei quarti di finale di. Ilvola in semifinale e lo fa grazie ad una rimonta. Tanti rimpianti per i tedeschi che passano in vantaggio nel primo tempo con un 2003. E che talento: al 15? Jude Bellingham firma l’1-0 con un tocco di punta da fermo in area che non ha lasciato scampo ad Ederson. Ma è di fatto l’ultima chance da rete dei gialloneri che subiscono l’assedio ragionato del. La svolta è una ingenuità di Emre Can, ancora una volta disastroso. Stavolta con un tocco col braccio in area al 55? che costa il calcio ...