Paderno Dugnano | sul viale Bagatti | i Vigili del Fuoco di Desio provano le tecniche Saf | VIDEO | FOTO

(Di mercoledì 14 aprile 2021) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Questa mattina, mercoledì 14 aprile, ideldi, hanno scelto ilper un’esercitazione sulle manovre SAF (Speleo-Alpino-Flu). I pompieri, considerati i due casi di ciclisti caduti nel canale Villoresi, hanno approfittato della secca per effettuare un’esercitazione “in scenario”, simulando il recupero di una persona caduta in acqua tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo, sul...

Advertising

lukogene : RT @LaMerlettaia: E, dunque, restituisco la mia impressione su quella che è stata l’esperienza della vaccinazione contro il Covid. Paradigm… - CJouleThomson : RT @LaMerlettaia: E, dunque, restituisco la mia impressione su quella che è stata l’esperienza della vaccinazione contro il Covid. Paradigm… - twMec : RT @LaMerlettaia: E, dunque, restituisco la mia impressione su quella che è stata l’esperienza della vaccinazione contro il Covid. Paradigm… - LaMerlettaia : E, dunque, restituisco la mia impressione su quella che è stata l’esperienza della vaccinazione contro il Covid. Pa… - FurryBudSF : RT @sborratoioxgang: Ospito oggi pomeriggio zona Paderno Dugnano per riempita -

Ultime Notizie dalla rete : Paderno Dugnano

IL GIORNO

I centri vaccinali selezionabili variano a secondo della disponibilità del momento, e sono i seguenti: SARONNO (distante da Ceriano 1,5 km) Ex scuola Pizzigoni (piscina),Oratorio ...... Nettuno, Nizza Monferrato, Noale, Nova Milanese, Novara, Novellara, Novi Ligure, Olgiate Comasco, Omegna, Opera, Orio Al Serio, Osio Sopra, Ostiglia, Ozzano Dell'emilia, Pachino,, ...Nella diocesi di Milano, che dal 23 marzo ha offerto le proprie strutture e indicato ai parroci i criteri da seguire in caso di richiesta, la prima parrocchia ha debuttato lunedì a Paderno Dugnano, il ...Fastweb continua nella distribuzione del 5G ossia la rete veloce per la connessione. E lo fa portando la propria rete mobile in ulteriori 120 comuni italiani che si aggiungono alle 218 città totali in ...