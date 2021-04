Oroscopo Vergine del giorno: previsioni del giorno 14/04/2021 (Di mercoledì 14 aprile 2021) La tua vita lavorativa potrebbe consumare molta della tua energia mentale in questo momento, perché l’attivo Marte attraversa i Gemelli, il tuo settore professionale. Con tutto quel fuoco, potresti riuscire a perseguire i tuoi obiettivi alla massima velocità, ma potresti anche sentirti impaziente e frustrata nel caso i tuoi sogni non si realizzino abbastanza rapidamente. Oggi, Marte si avvicinerà a uno scambio con il generoso Giove nel tuo settore lavorativo, sottolineando il suo lato positivo. Potrebbe presentarsi un’opportunità imprevista o potresti essere ricompensata per i tuoi recenti sforzi. Amica. L'articolo Fatti di Gossip. Leggi su fattidigossip (Di mercoledì 14 aprile 2021) La tua vita lavorativa potrebbe consumare molta della tua energia mentale in questo momento, perché l’attivo Marte attraversa i Gemelli, il tuo settore professionale. Con tutto quel fuoco, potresti riuscire a perseguire i tuoi obiettivi alla massima velocità, ma potresti anche sentirti impaziente e frustrata nel caso i tuoi sogni non si realizzino abbastanza rapidamente. Oggi, Marte si avvicinerà a uno scambio con il generoso Giove nel tuo settore lavorativo, sottolineando il suo lato positivo. Potrebbe presentarsi un’opportunità imprevista o potresti essere ricompensata per i tuoi recenti sforzi. Amica. L'articolo Fatti di Gossip.

Advertising

zazoomblog : Oroscopo Paolo Fox di oggi per Ariete Toro Gemelli Cancro Leone e Vergine Mercoledì 14 aprile 2021 - #Oroscopo… - infoitcultura : L’oroscopo di martedì 13 aprile 2021: passioni incontenibili per Toro e Vergine - OroscopoVergine : 13/apr/2021: Lavoro & Creatività => Per saperne di più: - dyetko_28 : RT @vogue_italia: Siete della Vergine come Sophia Loren? Mercurio vi caricherà e vi motiverà in aprile e fino ai primi di maggio ?????? Legget… - verginevf : #vergine Le vostre emozioni oggi saranno colorate e potenti come non mai grazie all... -