Oroscopo Pesci del giorno: previsioni del giorno 14/04/2021 (Di mercoledì 14 aprile 2021) Se stavi pensando di farti coinvolgere in un progetto o in un'associazione di quartiere, ora potrebbe essere il momento giusto, perché la dolce Venere entrerà in Toro, portando armonia nel tuo ambiente circostante. Quest'area governa anche i rapporti coi fratelli e la comunicazione in generale, quindi se hai un fratello o una sorella, valuta la possibilità di contattarli, soprattutto se è un po' che non li senti. Con Venere in quest'area per quasi un mese, le tue comunicazioni ti sembreranno più leggere e piacevoli, incluso il tempo trascorso sui social media. Amica. L'articolo Fatti di Gossip.

