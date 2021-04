Oroscopo Leone | domani 15 aprile | amore | lavoro e fortuna

(Di mercoledì 14 aprile 2021) Cosa prevede il tuoper la giornata del 15? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno del. I transiti astrali che vi attendono nel corso di questo giovedì, cari amici del, si configurano ancora abbastanza positivi. Siete spinti da alcuni moti passionali ad emozionali, garantiti dalla presenza di Marte, Venere e del Sole nella vostra orbita. Questo potrebbe tradursi con una rinnovata intesa con la vostra dolce metà, oppure in qualche nuova avventura emozionante per gli amici single del segno! Siate cauti con le spese, però, perché lavi è un po’ distante e ...

...andrà la vostra giornata? Quali saranno i segni favoriti dalle stelle in questo 15 aprile?.... Ultimamente in amore sei un pochino intollerante, cerca di mantenere la calma. Sul lavoro ...2 stelle: nel suoPaolo Fox domani anticipa che vi troverete nel bel mezzo di una piccola guerra stellare. In realtà siete sempre molto fedeli e generosi, soprattutto in amore, ma se ...Le previsioni per l'oroscopo del 15 aprile per i nati sotto il segno del Leone, buone prospettive in amore, ma non nel lavoro ...11° Leone: avete messo a disposizione molte energie per un progetto veramente tosto, ma al tempo stesso non avete calibrato bene i pro e i contro. Il partner però vi sosterrà nei momenti più ...