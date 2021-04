Oroscopo Leone del giorno: previsioni del giorno 14/04/2021 (Di mercoledì 14 aprile 2021) È possibile che la tua carriera sia stata piena di colpi di scena negli ultimi anni, da quando il mutevole Urano staziona in Toro, il tuo settore professionale. Potresti essere stata tentata di lasciare il tuo lavoro e intraprendere un nuovo percorso, o forse hai aggiunto una nuova abilità al tuo repertorio, che si è poi evoluta in una vocazione parallela. Oggi, l’amorevole Venere entrerà in Toro, indicando che probabilmente proverai un senso di armonia e grazia in questa parte della tua vita. Amica. L'articolo Fatti di Gossip. Leggi su fattidigossip (Di mercoledì 14 aprile 2021) È possibile che la tua carriera sia stata piena di colpi di scena negli ultimi anni, da quando il mutevole Urano staziona in Toro, il tuo settore professionale. Potresti essere stata tentata di lasciare il tuo lavoro e intraprendere un nuovo percorso, o forse hai aggiunto una nuova abilità al tuo repertorio, che si è poi evoluta in una vocazione parallela. Oggi, l’amorevole Venere entrerà in Toro, indicando che probabilmente proverai un senso di armonia e grazia in questa parte della tua vita. Amica. L'articolo Fatti di Gossip.

