Oroscopo di Paolo Fox | 15 aprile 2021 | le previsioni segno per segno

Leggi su cityroma

(Di mercoledì 14 aprile 2021)Fox 15. La Luna nuova e il passaggio del Sole stanno cambiando un po’ le carte in tavola per alcuni segni. Ma come andrà la vostra giornata? Quali saranno i segni favoriti dalle stelle in questo 15Fox 15: leAriete. Con la Luna a favore gli incontri hanno una marcia in più, favoriti anche i cuori solitari in cerca di semplici avventure. Sul lavoro non escludo la presenza di piccoli ritardi, cerca di studiare nuove strategie. Soldi in arrivo. Toro. Cielo importante per le nuove conoscenze: entro domenica sarà infatti possibile sbilanciarsi con qualche romantica dichiarazione. Sul lavoro devi risolvere un problema creatosi da poco, favoriti i lavoratori ...