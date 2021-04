Oroscopo Cancro del giorno: previsioni del giorno 14/04/2021 (Di mercoledì 14 aprile 2021) Le tue amicizie probabilmente saranno un’importante risorsa nelle prossime settimane, poiché la dolce Venere entrerà in Toro, il tuo settore sociale. Venere ama riunire le persone, suggerendo che potresti sentirti più vicina ai tuoi amici, oppure che potresti incontrare nuove persone e sentirti immediatamente in sintonia con loro. Poiché questa parte della tua carta astrale governa anche un concetto più ampio di comunità, potresti ottenere dei riconoscimenti pubblici sui social media. Fondamentalmente Venere governa il cuore quindi, per le prossime settimane, il tempo passato con gli amici dovrebbe regalarti benefiche sensazioni. Amica. L'articolo Fatti di Gossip. Leggi su fattidigossip (Di mercoledì 14 aprile 2021) Le tue amicizie probabilmente saranno un’importante risorsa nelle prossime settimane, poiché la dolce Venere entrerà in Toro, il tuo settore sociale. Venere ama riunire le persone, suggerendo che potresti sentirti più vicina ai tuoi amici, oppure che potresti incontrare nuove persone e sentirti immediatamente in sintonia con loro. Poiché questa parte della tua carta astrale governa anche un concetto più ampio di comunità, potresti ottenere dei riconoscimenti pubblici sui social media. Fondamentalmente Venere governa il cuore quindi, per le prossime settimane, il tempo passato con gli amici dovrebbe regalarti benefiche sensazioni. Amica. L'articolo Fatti di Gossip.

