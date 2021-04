Oroscopo Bilancia del giorno: previsioni del giorno 14/04/2021 (Di mercoledì 14 aprile 2021) Se stai pensando di cercare finanziamenti da persone o organizzazioni, ora è il momento giusto per fare le tue richieste. La generosa Venere entrerà in Toro, la tua casa del denaro altrui, e quest’area governa le sovvenzioni, i prestiti, le eredità e i fondi di potenziali investitori. A partire da oggi, valuta la possibilità di presentare i tuoi progetti a degli investitori o di inviare una domanda per un finanziamento o un prestito. Amica. L'articolo Fatti di Gossip. Leggi su fattidigossip (Di mercoledì 14 aprile 2021) Se stai pensando di cercare finanziamenti da persone o organizzazioni, ora è il momento giusto per fare le tue richieste. La generosa Venere entrerà in Toro, la tua casa del denaro altrui, e quest’area governa le sovvenzioni, i prestiti, le eredità e i fondi di potenziali investitori. A partire da oggi, valuta la possibilità di presentare i tuoi progetti a degli investitori o di inviare una domanda per un finanziamento o un prestito. Amica. L'articolo Fatti di Gossip.

