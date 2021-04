(Di mercoledì 14 aprile 2021) “I deliri di”.non la manda a dire su Twitter al collegaBosé che, in un’intervista rilasciata ad un giornale spagnolo nei giorni scorsi, ha dichiarato di non credere all’esistenza del Covid e di essere undel virus. “Per lui – è il commento caustico della cantante- il Covid è una misteriosa copertura a qualcosa di diverso. Comunque il virus c’è e io mi proteggo”, scrive secca. E poi rincara la dose: “Sì, è. I”. I deliri di...

Advertising

HuffPostItalia : Ornella Vanoni su Miguel Bosé: 'Negazionista folle: il Covid esiste e io mi proteggo' - FQMagazineit : Ornella Vanoni: “Miguel Bosè delira, negazionista folle. È malato, i suoi neuroni bruciati dagli eccessi” - vincentperez95 : RT @OrnellaVanoni: @Fedez Avete molto e date molto con la forza che avete bravi Ornella vanoni - cafifal : RT @fanpage: Ornella Vanoni si scaglia contro il 'negazionista a testa alta' Miguel Bosè - GammaStereoRoma : Ornella Vanoni - Vai , Valentina -

Ultime Notizie dalla rete : Ornella Vanoni

commenta l'intervista rilasciata da Miguel Bosè e condanna le dichiarazioni del collega. Tutto nasce dall'intervista che Miguel Bosè ha rilasciato alla tv spagnola La Sexta in cui ha ..."I deliri di Miguel Bosè, negazionista folle. Per lui il Covid è una misteriosa copertura a qualcosa di diverso. Comunque il virus c'è e io mi proteggo". A scriverlo è la cantantesul suo profilo Twitter in un post da molti commentato. La cantante fa riferimento a interviste di Bosè in cui l'artista esprimeva la sua contrarietà all'utilizzo della mascherina per ...“I deliri di Miguel Bosè, negazionista folle. Il Covid esiste e io mi proteggo”. A scriverlo è la cantante Ornella Vanoni sul suo profilo ...Ornella Vanoni attacca Miguel Bosé dopo le dichiarazioni negazioniste sul Covid: le parole della cantante milanese rilasciate su Twitter.