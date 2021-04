Oristano, vaccini ad amici e famigliari: ancora furbetti del vaccino (Di mercoledì 14 aprile 2021) Come riportato da Il Fatto Quotidiano, sono in tutto quindici le persone indagate, tra medici ed infermieri, con l’accusa di peculato ed abusi d’ufficio. Somministravano Pfizer ai propri famigliari ed amici che non rientravano tra gli aventi diritto. Così, I Carabinieri del Nas di Cagliari hanno notificato gli avvisi di garanzia a questi “furbetti del vaccino”, questa mattina all’alba. La Sardegna è quinta in classifica per il numero di dosi somministrate giornalmente. Davanti a lei, solo Umbria, Liguria, Marche e Molise. La regione, peraltro, era stata la prima ed unica in Italia a sperimentare un breve passaggio in zona bianca, salvo poi avere un declassamento dritto nella rossa. Gli ultimi dati (di martedì 13 aprile, ndr) riferiscono di 327 nuovi contagi su 4.125 test effettuati. Si registrano anche otto ... Leggi su quotidianpost (Di mercoledì 14 aprile 2021) Come riportato da Il Fatto Quotidiano, sono in tutto quindici le persone indagate, tra medici ed infermieri, con l’accusa di peculato ed abusi d’ufficio. Somministravano Pfizer ai propriedche non rientravano tra gli aventi diritto. Così, I Carabinieri del Nas di Cagliari hanno notificato gli avvisi di garanzia a questi “del”, questa mattina all’alba. La Sardegna è quinta in classifica per il numero di dosi somministrate giornalmente. Davanti a lei, solo Umbria, Liguria, Marche e Molise. La regione, peraltro, era stata la prima ed unica in Italia a sperimentare un breve passaggio in zona bianca, salvo poi avere un declassamento dritto nella rossa. Gli ultimi dati (di martedì 13 aprile, ndr) riferiscono di 327 nuovi contagi su 4.125 test effettuati. Si registrano anche otto ...

