Oristano, “furbetti del vaccino”: 15 indagati per aver somministrato Pfizer a parenti che non ne avevano diritto (Di mercoledì 14 aprile 2021) Indaga la Procura di Oristano su quello che sembra essere stato un abuso di ufficio e peculato: le indagini dei Nas si sarebbero concentrate, secondo quando si apprende, all’interno del Punto vaccinale territoriale di Oristano. Quindici le persone indagate, tra medici e infermieri, che avrebbero somministrato vaccini ai propri familiari sebbene questi non rientrassero nelle categorie degli aventi diritto. furbetti del vaccino: vaccini somministrati a familiari che non rientravano nelle categorie prioritarie Si indaga per abuso di ufficio in Sardegna e precisamene a Oristano e delle indagini se ne sta occupando la Procura di Oristano. Sono 15 le persone coinvolte nell’inchiesta tra medici e infermieri che, secondo quanto al momento portato alla ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 14 aprile 2021) Indaga la Procura disu quello che sembra essere stato un abuso di ufficio e peculato: le indagini dei Nas si sarebbero concentrate, secondo quando si apprende, all’interno del Punto vaccinale territoriale di. Quindici le persone indagate, tra medici e infermieri, che avrebberovaccini ai propri familiari sebbene questi non rientrassero nelle categorie degli aventidel: vaccini somministrati a familiari che non rientravano nelle categorie prioritarie Si indaga per abuso di ufficio in Sardegna e precisamene ae delle indagini se ne sta occupando la Procura di. Sono 15 le persone coinvolte nell’inchiesta tra medici e infermieri che, secondo quanto al momento portato alla ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Quindici persone, tra medici e infermieri, sono indagate dalla Procura di Oristano per abuso d'ufficio e peculato,… - SergioSierra67 : Ecco noi dovremmo fidarci di gente così? 'Furbetti' dei vaccini: medici indagati a Oristano - Sardegna -… - infoitinterno : Vaccini, si torna al criterio della popolazione residente. Quindici furbetti indagati a Oristano - infoitinterno : Furbetti del vaccino, indagati in 15 tra medici e infermieri a Oristano - Ed52926520 : RT @LaNotiziaTweet: I Nas contro i furbetti del vaccino. A #Oristano indagati in 15. Dosi di Pfizer ai parenti di medici e infermieri https… -