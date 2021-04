Ora su LinkedIn puoi aggiungere il titolo di lavoro «genitore a casa» (Di mercoledì 14 aprile 2021) Siamo felici di comunicarvi che la piattaforma LinkedIn ha da pochissimo aggiunto il titolo di lavoro «genitore a casa». Obiettivo: aiutare le persone a ritrovare una dignitosa collocazione lavorativa dopo essere rimasti fermi per occuparsi dei figli piccoli, scelta che talvolta si rende assolutamente necessaria (vedi quando non ci sono i nonni vicini o non si ha un budget sufficiente a coprire le spese di baby-sitting). Va poi detto che, a dispetto di qualsiasi obsoleto, ma purtroppo resistente, luogo comune, il lavoro full time di genitore è carico di responsabilità e impegni, con un carico di operatività di almeno 12 ore al giorno, che diventano parecchie di più se il bimbo è piccolo e non dorme. Leggi su vanityfair (Di mercoledì 14 aprile 2021) Siamo felici di comunicarvi che la piattaforma LinkedIn ha da pochissimo aggiunto il titolo di lavoro «genitore a casa». Obiettivo: aiutare le persone a ritrovare una dignitosa collocazione lavorativa dopo essere rimasti fermi per occuparsi dei figli piccoli, scelta che talvolta si rende assolutamente necessaria (vedi quando non ci sono i nonni vicini o non si ha un budget sufficiente a coprire le spese di baby-sitting). Va poi detto che, a dispetto di qualsiasi obsoleto, ma purtroppo resistente, luogo comune, il lavoro full time di genitore è carico di responsabilità e impegni, con un carico di operatività di almeno 12 ore al giorno, che diventano parecchie di più se il bimbo è piccolo e non dorme.

Advertising

MastroBlockcha1 : RT @AlessLongo: I criminali possono autorizzare con one time password un bonifico registrando l'app bancaria su un proprio dispositivo. I d… - IvanoTognassi : RT @HC_futuro: Post #COVID19 le imprese puntano su agilità e autoregolazione con un effetto sui modelli di leadership: si è passati dal '#m… - UeT1982 : MAN Truck & Bus Italia S.p.A. è certa della qualità, affidabilità e idoneità dei propri #ricambioriginali. Una cert… - delromano : RT @AlessLongo: I criminali possono autorizzare con one time password un bonifico registrando l'app bancaria su un proprio dispositivo. I d… - nicolarsr : Uno dei #Garanti dei dati personali più severi della #Germania sta per emanare un #ordine immediatamente esecutivo… -

Ultime Notizie dalla rete : Ora LinkedIn Incidente in moto: patente auto non a rischio Il motivo? Ha causato un incidente con lesioni guidando la moto: ora teme che la patente auto sia a ...essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI 0 condivisioni Condividi Tweet Linkedin ...

VIU' " In fiamme un'abitazione in strada Chiampetto ...in sicurezza sono durate diverse ore Redazione ON 13 Aprile 2021 Facebook Twitter WhatsApp Linkedin ... Nella casa abitava una famiglia: una coppia con quattro figli, che ora non hanno più nulla.

Ora su LinkedIn puoi aggiungere il titolo di lavoro «genitore a casa» Vanity Fair Italia Ora su LinkedIn puoi aggiungere il titolo di lavoro «genitore a casa» LinkedIn sceglie di dare il giusto valore al lavoro di genitore ... con un carico di operatività di almeno 12 ore al giorno, che diventano parecchie di più se il bimbo è piccolo e non dorme. Quando la ...

Addio all’editore Paolo Veronesi, che amava i viaggi e le parole «La forza del nostro amico cresce/ per noi che sopravviviamo solo per caso» scriveva Günther Anders in una poesia dedicata a Walter Benjamin. E pur nello strazio di oggi, già sappiamo che la forza del ...

Il motivo? Ha causato un incidente con lesioni guidando la moto:teme che la patente auto sia a ...essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI 0 condivisioni Condividi Tweet......in sicurezza sono durate diverse ore Redazione ON 13 Aprile 2021 Facebook Twitter WhatsApp... Nella casa abitava una famiglia: una coppia con quattro figli, chenon hanno più nulla.LinkedIn sceglie di dare il giusto valore al lavoro di genitore ... con un carico di operatività di almeno 12 ore al giorno, che diventano parecchie di più se il bimbo è piccolo e non dorme. Quando la ...«La forza del nostro amico cresce/ per noi che sopravviviamo solo per caso» scriveva Günther Anders in una poesia dedicata a Walter Benjamin. E pur nello strazio di oggi, già sappiamo che la forza del ...