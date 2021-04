Ora Forza Italia, Lega e Italia viva vogliono una commissione d’inchiesta sulla magistratura. No di M5s e Pd. Caselli: “Regolamento di conti” (Di mercoledì 14 aprile 2021) vogliono mettere sotto inchiesta tutta la magistratura. Di più: Forza Italia, partito notoriamente guidato da un condannato per frode fiscale, arriva a parlare di una commissione d’inchiesta “sull’uso politico della giustizia“. È scontro in Parlamento per la proposta avanzata dal centrodestra e da Italia viva, che vorrebbero costituire una commissione parlamentare che indaghi sul lavoro delle toghe. Proposta contro cui si sono schierati il Pd e il Movimento 5 Stelle. Tutti partiti che sulla carta fanno parte della maggioranza del governo di Mario Draghi. La richiesta è stata depositata da Forza Italia nelle commissioni Affari ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 14 aprile 2021)mettere sotto inchiesta tutta la. Di più:, partito notoriamente guidato da un condannato per frode fiscale, arriva a parlare di una“sull’uso politico della giustizia“. È scontro in Parlamento per la proposta avanzata dal centrodestra e da, che vorrebbero costituire unaparlamentare che indaghi sul lavoro delle toghe. Proposta contro cui si sono schierati il Pd e il Movimento 5 Stelle. Tutti partiti checarta fanno parte della maggioranza del governo di Mario Draghi. La richiesta è stata depositata danelle commissioni Affari ...

