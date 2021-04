Ora è la Tunisia a respingere gli italiani. “Appena sbarcati ci rimandano a casa senza spiegazioni” (Di mercoledì 14 aprile 2021) Il modello contro l’immigrazione selvaggia arriva dalla Tunisia, che ora clamorosamente respinge gli italiani. I nostri dirimpettai, che ci inviano dalle loro coste centinaia di migliaia di disperati e chiedono accoglienza e tolleranza, usano le maniere forti con gli italiani che sbarcano. Siano essi lavoratori, studenti, manager o imprenditori. La notizia ha dell’incredibile, ma è quello che sta avvenendo anche per tanti altri cittadini occidentali che arrivano in queste settimane a Tunisi. Lo studente dell’Erasmus palermitano trattato come un delinquente “Si susseguono ormai da settimane i respingimenti di cittadini europei, alcuni dei quali italiani, partiti dal porto di Palermo, alla frontiera tunisina. In molti casi senza motivazioni valide spiegate ai malcapitati. Forse dovremmo prendere esempio ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 14 aprile 2021) Il modello contro l’immigrazione selvaggia arriva dalla, che ora clamorosamente respinge gli. I nostri dirimpettai, che ci inviano dalle loro coste centinaia di migliaia di disperati e chiedono accoglienza e tolleranza, usano le maniere forti con gliche sbarcano. Siano essi lavoratori, studenti, manager o imprenditori. La notizia ha dell’incredibile, ma è quello che sta avvenendo anche per tanti altri cittadini occidentali che arrivano in queste settimane a Tunisi. Lo studente dell’Erasmus palermitano trattato come un delinquente “Si susseguono ormai da settimane i respingimenti di cittadini europei, alcuni dei quali, partiti dal porto di Palermo, alla frontiera tunisina. In molti casimotivazioni valide spiegate ai malcapitati. Forse dovremmo prendere esempio ...

Ultime Notizie dalla rete : Ora Tunisia Migranti, boom delle rimesse durante la pandemia. 'Senza viaggi così gli stranieri mantengono i legami familiari' ... regali), ora, non potendo viaggiare, i migranti hanno inviato soldi. Questo spiegherebbe gli aumenti soprattutto tra i Paesi dell'Est (Ucraina, Moldavia, Albania) e del Nord Africa (Marocco, Tunisia)...

Aiuto allo sviluppo. Italia, una promessa tradita Da paesi mediterranei quali la Tunisia o il Libano, africani dal Sudan all' Etiopia a rischio di ... Fin da ora lanciamo quindi un appello a compiere prima di tutto una scelta politica, dimostrando ...

