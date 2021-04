Ondata di gelo si espande sull’Italia | rischio di gelate tardive

(Di mercoledì 14 aprile 2021) Nuova crisi di primavera, con meteo dall’aspetto più invernale a causa dell’irruzione di correnti fredde dal Nord Europadisi. Torna ildiL’did’origine artica torna ad affluire su parte dell’Italia, in seno ad una circolazione depressionaria che comporta condizioni meteo localmente perturbate. Come nelle attese,

Advertising

Confagricoltura : RT @giovgiorgetti: Pesante il bilancio dell’ondata di gelo, nei vigneti. Confagricoltura Piemonte stima un danno di 18 milioni di euro | cu… - giovgiorgetti : RT @ESG89_Group: Pesante il bilancio dell’ondata di gelo, nei vigneti. Confagricoltura Piemonte stima un danno di 18 milioni di euro | cuor… - CuoreEconomico : Pesante il bilancio dell’ondata di gelo, nei vigneti. Confagricoltura Piemonte stima un danno di 18 milioni di euro… - ESG89_Group : Pesante il bilancio dell’ondata di gelo, nei vigneti. Confagricoltura Piemonte stima un danno di 18 milioni di euro… - giovgiorgetti : Pesante il bilancio dell’ondata di gelo, nei vigneti. Confagricoltura Piemonte stima un danno di 18 milioni di euro… -

Ultime Notizie dalla rete : Ondata gelo

la Repubblica

... Marco Protopapa, che ha effettuato una serie di sopralluoghi e tavoli tecnici sui danni dell'didella scorsa settimana. "I danni sono ingenti - spiega Protopapa - e la preoccupazione ...L'inaspettatadiche ha colpito la Toscana ha messo in grave difficoltà l'intero settore agricolo con danni alle coltivazioni dei prodotti tipici della nostra terra. La settimana scorsa, durante una ...Nuova crisi di primavera, con meteo dall’aspetto più invernale a causa dell’irruzione di correnti fredde dal Nord Europa ondata di gelo si espande sull’Italia. Torna il rischio di gelate L’ondata di ...Finché non erano presenti gli studenti il problema non si è posto ma con la ripresa delle lezioni e, sfortuna ha voluto, anche con l’arrivo di un’ondata di freddo, il dirigente si è barcamenato prima ...