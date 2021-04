Oncologi: ‘Servono norme su teleconsulto per uso che sarà ordinario’ (Di mercoledì 14 aprile 2021) Il teleconsulto e le televisite sono strumenti, diventati più familiari in pandemia, che potranno avere un importante utilizzo nel futuro prossimo dell’Oncologia e dell’ematologia. Ma non servono solo gli strumenti tecnologici per incrementare queste possibilità, servono anche norme che ne formalizzino l’utilizzo. E’ uno degli elementi emersi dal dialogo sui futuri sviluppi dell’assistenza Oncologica in Italia nel corso della presentazione del progetto ‘Switch on’, promosso da Sanofi , di cui si è parlato in un incontro on line e dedicato alle sfide e alle opportunità che dovranno essere affrontate nel prossimo futuro. “Durante il lockdown duro dello scorso anno – sottolinea Giordano Beretta, presidente nazionale dell’Associazione italiana di Oncologia medica (Aiom) e responsabile ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 14 aprile 2021) Ile le televisite sono strumenti, diventati più familiari in pandemia, che potranno avere un importante utilizzo nel futuro prossimo dell’a e dell’ematologia. Ma non servono solo gli strumenti tecnologici per incrementare queste possibilità, servono ancheche ne formalizzino l’utilizzo. E’ uno degli elementi emersi dal dialogo sui futuri sviluppi dell’assistenzaca in Italia nel corso della presentazione del progetto ‘Switch on’, promosso da Sanofi , di cui si è parlato in un incontro on line e dedicato alle sfide e alle opportunità che dovranno essere affrontate nel prossimo futuro. “Durante il lockdown duro dello scorso anno – sottolinea Giordano Beretta, presidente nazionale dell’Associazione italiana dia medica (Aiom) e responsabile ...

