Omicidio Regeni, tre nuovi testimoni accusano gli 007 egiziani (Di mercoledì 14 aprile 2021) Sono tre i nuovi testimoni che accusano i quattro 007 egiziani del rapimento, delle torture e della morte di Giulio Regeni, avvenuta in Egitto nel febbraio 2016. Secondo quanto si apprende dal Tribunale di Roma, i nuovi atti sono stati depositati questa mattina in vista dell'udienza preliminare, fissata per il 29 aprile. Agli 007 egiziani, a seconda delle posizioni, oltre al reato di sequestro di persona pluriaggravato, viene contestato il concorso in Omicidio aggravato e in lesioni personali aggravate. Nelle ultime settimane dieci persone in Egitto si sarebbero fatte avanti con gli inquirenti affermando di avere notizie sul caso Regeni, di questi solo tre sono state ritenute attendibili. I "dati probatori apportano ...

