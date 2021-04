Omceo Roma: campagna vaccinale lenta per ritardi Ema (Di mercoledì 14 aprile 2021) Roma – “Paghiamo il ritardo, come Unione europea, dell’approvazione dei vaccini da parte dell’agenzia del farmaco Ema, un mese in piu’ rispetto all’Inghilterra, che sicuramente non ci ha giovato”. La lentezza della campagna vaccinale italiana, per Stefano De Lillo, vice presidente dell’Ordine dei medici di Roma, non e’ quindi solo una questione di consegna delle dosi e vaccini mancanti. Interpellato dalla Dire, spiega qual e’ la situazione delle somministrazioni anti Covid nella regione Lazio. – Dottor De Lillo, nessun problema quindi nell’organizzazione? “Mi sembra che l’organizzazione della vaccinazione stia andando abbastanza bene, con tutte le difficolta’ del caso. Stiamo invece pagando un ritardo di circa un mese, come Unione Europea, per l’autorizzazione dei vaccini stessi, quindi in relazione all’approvazione da ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 14 aprile 2021)– “Paghiamo il ritardo, come Unione europea, dell’approvazione dei vaccini da parte dell’agenzia del farmaco Ema, un mese in piu’ rispetto all’Inghilterra, che sicuramente non ci ha giovato”. La lentezza dellaitaliana, per Stefano De Lillo, vice presidente dell’Ordine dei medici di, non e’ quindi solo una questione di consegna delle dosi e vaccini mancanti. Interpellato dalla Dire, spiega qual e’ la situazione delle somministrazioni anti Covid nella regione Lazio. – Dottor De Lillo, nessun problema quindi nell’organizzazione? “Mi sembra che l’organizzazione della vaccinazione stia andando abbastanza bene, con tutte le difficolta’ del caso. Stiamo invece pagando un ritardo di circa un mese, come Unione Europea, per l’autorizzazione dei vaccini stessi, quindi in relazione all’approvazione da ...

