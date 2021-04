(Di mercoledì 14 aprile 2021) Siamo a 100 giorni dai Giochi Olimpici di Tokyo 2021, per cui è tempo di iniziare a capire come si potrà usufruire della rassegna con i Cinque Cerchi a livello televisivo. discovery+, il nuovo servizio Ott via internet del gruppo, trasmetterà integralmente in Italia la manifestazione nipponica. Chi è abbonato alla relativa app potrà seguire praticamente ogni competizione al suo completo. Saranno 2.500 le ore di dirette assicurate nel corso dei 16 giorni di gare, spalmate su una trentina di canali, con uno principale personalizzato in chiave italiana, che smisterà la linea da un campo all’altro a seconda della stretta attualità. Lo rivela Alessandro Araimo, amministratore delegato di Discovery Italia, in una intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport: “La strategia editoriale è chiara: puntiamo su una piattaforma che convergerà l’intera offerta, ino a ...

OA_Sport : Olimpiadi in tv: 2500 ore di diretta su Eurosport e ben 30 canali! - Gazzetta_it : Discovery, Araimo e l'Olimpiade in tv: "Offriremo a tutti 2500 ore su 30 reti". #Tokyo2020

Siamo a 100 giorni dai Giochi Olimpici di Tokyo 2021, per cui è tempo di iniziare a capire come si potrà usufruire della rassegna con i Cinque Cerchi a livello televisivo. discovery+, il nuovo servizio Ott via internet del gruppo, a trasmettere integralmente in Italia l'Olimpiade di Tokyo. Gli abbonati alla relativa app potranno seguire praticamente tutto. Nei 16 giorni di gare saranno 2500 le ore di dirette assicurate, spalmate su una trentina di canali.