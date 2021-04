Ok al pubblico, l'Italia vince la sua partita (Di mercoledì 14 aprile 2021) di Paolo Franci Talmente vicino all'orlo del baratro da poterlo toccare. Chissà quante volte deve essersi sentito così, il numero uno della Figc Gabriele Gravina, stretto nell'incertezza di un Europeo ... Leggi su quotidiano (Di mercoledì 14 aprile 2021) di Paolo Franci Talmente vicino all'orlo del baratro da poterlo toccare. Chissà quante volte deve essersi sentito così, il numero uno della Figc Gabriele Gravina, stretto nell'incertezza di un Europeo ...

Advertising

virginiaraggi : Gli Europei di calcio si giocheranno allo stadio Olimpico con il pubblico in presenza. Ringrazio il Governo. È arri… - QuiMediaset_it : Ottimo risultato per @Isoladeifamosi: leader della prima serata sul pubblico attivo con il 20.5% di share (che sale… - MiC_Italia : Spettacolo, il ministro @dariofrance a CTS: «Riapertura in zona gialla con più pubblico per cinema e teatri e negli… - osannacremonesi : RT @virginiaraggi: Gli Europei di calcio si giocheranno allo stadio Olimpico con il pubblico in presenza. Ringrazio il Governo. È arrivato… - FIDASVALLEDAOST : RT @BuonSangue1: Un webinar per personale sanitario che spiega come funziona il sistema di produzione dei farmaci salvavita in Italia, che… -