Oculus Quest 2 si potrà collegare al PC senza il cavo. Arrivano anche i 120 Hz (Di mercoledì 14 aprile 2021) L'aggiornamento v28, che sarà reso disponibile per tutti nelle prossime ore, introdurrà la funzionalità Air Link che permette di collegare il visore al PC tramite WiFi. Arriva anche il supporto ai 120Hz e nuove modalità per il lavoro da ufficio...

