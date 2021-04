OCSE, ripresa Italia passa da maggior efficienza PA (Di mercoledì 14 aprile 2021) (Teleborsa) – “La priorità chiave sulla ripresa” in Italia “è migliorare l’efficacia della Pubblica amministrazione”. E’ quanto afferma l’OCSE nel sommario del Capitolo sulla Penisola del Rapporto Going for Growth 2021 (Obiettivo crescita). E questo miglioramento deve riguardare in particolare “la gestione degli investimenti pubblici – si legge – e rendere, al contempo, più efficaci l’assegnazione e il coordinamento dei compiti di attuazione delle varie politiche tra i diversi livelli di Governo”.Secondo l’ente parigino questo rafforzamento di efficienza dell’apparato amministrativo “sarà essenziale per l’efficace utilizzo dei fondi disponibili” con il Recovery fund dell’Ue e per “realizzare i benefici delle riforme strutturali”. Più nel dettaglio, “migliorare l’efficienza della pubblica ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 14 aprile 2021) (Teleborsa) – “La priorità chiave sulla” in“è migliorare l’efficacia della Pubblica amministrazione”. E’ quanto afferma l’nel sommario del Capitolo sulla Penisola del Rapporto Going for Growth 2021 (Obiettivo crescita). E questo miglioramento deve riguardare in particolare “la gestione degli investimenti pubblici – si legge – e rendere, al contempo, più efficaci l’assegnazione e il coordinamento dei compiti di attuazione delle varie politiche tra i diversi livelli di Governo”.Secondo l’ente parigino questo rafforzamento didell’apparato amministrativo “sarà essenziale per l’efficace utilizzo dei fondi disponibili” con il Recovery fund dell’Ue e per “realizzare i benefici delle riforme strutturali”. Più nel dettaglio, “migliorare l’della pubblica ...

