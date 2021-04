**Ocse: in Italia Covid ha aggravato problemi strutturali, fondi Ue opportunità** (Di mercoledì 14 aprile 2021) Roma, 14 apr. (Adnkronos) - "Molti degli attuali problemi strutturali dell'Italia sono stati aggravati dalla crisi Covid-19". E' quanto emerge dal rapporto dell'Ocse 'Going for Growth 2021' che è stato illustrato oggi. "La priorità fondamentale per la ripresa è migliorare l'efficienza della pubblica amministrazione in particolare per quanto riguarda la governance degli investimenti pubblici e un migliore coordinamento e attuazione tra i diversi livelli di governo". L'uso efficace dei fondi disponibili del Next Generation Eu "è essenziale per realizzare i vantaggi delle riforme strutturali". Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 14 aprile 2021) Roma, 14 apr. (Adnkronos) - "Molti degli attualidell'sono stati aggravati dalla crisi-19". E' quanto emerge dal rapporto dell'Ocse 'Going for Growth 2021' che è stato illustrato oggi. "La priorità fondamentale per la ripresa è migliorare l'efficienza della pubblica amministrazione in particolare per quanto riguarda la governance degli investimenti pubblici e un migliore coordinamento e attuazione tra i diversi livelli di governo". L'uso efficace deidisponibili del Next Generation Eu "è essenziale per realizzare i vantaggi delle riforme".

Advertising

Confindustria : ?? Partecipano alla discussione sul #RapportoConfindustria @martadassu, Senior Advisor European Affairs The Aspen In… - TV7Benevento : **Ocse: in Italia Covid ha aggravato problemi strutturali, fondi Ue opportunità**... - cjmimun : 'La priorita' chiave sulla ripresa' in Italia 'e' migliorare l'efficacia della pubblica amministrazione'. Lo afferma l'Ocse - fisco24_info : L’Ocse all’Italia: riforma della Pa necessaria per sfruttare il Recovery Fund: Le fragilità dei sistemi sanitari e… - DividendProfit : Dati Ocse, Oxfam: aumenta l’aiuto ai paesi poveri dalla Ue ma l’Italia taglia 270 milioni -