Occupato il Teatro Globe a Villa Borghese dai lavoratori del mondo dello spettacolo

Advertising

nonna_roma : RT @arci_roma: #RemaketheGlobe Occupato il Teatro Globe a Villa Borghese. Dopo più di un anno di blocco degli spettacoli dal vivo serve una… - Nome__Cognome : RT @Khutulun_A: Stamattina un gruppo di lavoratrici e lavoratori dello spettacolo e della cultura ha occupato il Teatro Globe a Villa Borgh… - operavivapress : RT @PeppeAllegri: Occupazione al Globe Theatre di Villa Borghese a Roma, 10 anni dopo il Teatro Valle Occupato (13 giugno 2011) per una rif… - arci_roma : #RemaketheGlobe Occupato il Teatro Globe a Villa Borghese. Dopo più di un anno di blocco degli spettacoli dal vivo… - ReyCesare : RT @cristinabrizzi: 'Stamattina un gruppo di lavoratrici e lavoratori dello spettacolo e della cultura ha occupato il Teatro Globe a Villa… -

Ultime Notizie dalla rete : Occupato Teatro

IL GIORNO

Un gruppo di lavoratori dello spettacolo hastamani il Globe Theatre a Villa Borghese a Roma . 'Dopo più di un anno dal blocco degli spettacoli dal vivo chiediamo una riforma strutturale del settore - scrivono su Fb - Non vogliamo una ...Un gruppo di lavoratori dello spettacolo hastamani il Globe Theatre a Villa Borghese a Roma. 'Dopo più di un anno dal blocco degli ... che fu direttore delIl mondo del teatro protesta per una chiusura prolungata ormai da più di un anno per colpa del Covid. La protesta è a Roma, all'interno di Villa Borghese: al Globe Theatre. Un gruppo di lavoratori ...Un gruppo di lavoratori dello spettacolo ha occupato stamani il Globe Theatre a Villa Borghese a Roma. «Dopo più di un anno dal blocco degli spettacoli dal vivo chiediamo una riforma strutturale del ...