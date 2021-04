Nuovo decreto Covid, dal 3 maggio ipotesi zona ‘gialla rafforzata’. Poche speranze per la Campania (Di mercoledì 14 aprile 2021) L’emergenza Covid-19, anche nell’anno 2021, sta costringendo milioni di persone a limitare le proprie attività personali, con la pandemia che, purtroppo, continua a non arretrare se non minimamente per restrizioni e vaccini. In Italia, almeno fino a fine aprile, non ci saranno zone gialle, con la penisola che sarà bicolore: arancione e rosso. Solo dal L'articolo Leggi su dailynews24 (Di mercoledì 14 aprile 2021) L’emergenza-19, anche nell’anno 2021, sta costringendo milioni di persone a limitare le proprie attività personali, con la pandemia che, purtroppo, continua a non arretrare se non minimamente per restrizioni e vaccini. In Italia, almeno fino a fine aprile, non ci saranno zone gialle, con la penisola che sarà bicolore: arancione e rosso. Solo dal L'articolo

Advertising

carlosibilia : Solidarietà al poliziotto rimasto ferito davanti a #Montecitorio, la violenza non può essere tollerata. Ora però av… - DalilaNesci : La mia solidarietà al poliziotto rimasto ferito. Non è possibile tollerare alcuna violenza. Vanno aiutati i commerc… - infoitinterno : Nuovo decreto sostegni, stanziati altri 40 miliardi di aiuti alle imprese: dall'Imu alle bollette - IacobellisT : RT @IacobellisT: Decreto DISINTEGRA Italia Dopo aver depauperato completamente il sistema sanitario italiano: 1) DISINTEGRARE l'economia it… - infoiteconomia : Def, spazio per il decreto Sostegni bis e il nuovo fondo per i progetti esclusi dal Recovery -