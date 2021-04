Nuovo Cdm e parla Jerome Powell. L’agenda di oggi (Di mercoledì 14 aprile 2021) La giornata si apre con un Consiglio dei ministri, focus sullo scostamento di bilancio per i ristori e le misure di sostegno all’economia. Poi indicatori economici, nazionali e internazionali. In serata italiana il discorso del governatore Fed Jerome Powell all’Economico Club. Giornata anche dedicata al rebus vaccini dopo le cautele Usa sul Johnson and Johnson. Ecco i principali appuntamenti Mercoledì 14 – Francoforte, Presentazione del Report annuale Bce al Comitato Eco del parlamento Europeo. – Milano, Merger & Acquisition Summit organizzato dal Sole 24 Ore in collaborazione con 4cLegal, nel corso del quale verrà approfondito il ruolo delle M&A quali strategie di finanza straordinaria, con il ministro Giancarlo Giorgetti e altri. – Roma, presentazione del “PIANO TRANSIZIONE 4.0”, con Cesare Avenia, Presidente Confindustria ... Leggi su formiche (Di mercoledì 14 aprile 2021) La giornata si apre con un Consiglio dei ministri, focus sullo scostamento di bilancio per i ristori e le misure di sostegno all’economia. Poi indicatori economici, nazionali e internazionali. In serata italiana il discorso del governatore Fedall’Economico Club. Giornata anche dedicata al rebus vaccini dopo le cautele Usa sul Johnson and Johnson. Ecco i principali appuntamenti Mercoledì 14 – Francoforte, Presentazione del Report annuale Bce al Comitato Eco delmento Europeo. – Milano, Merger & Acquisition Summit organizzato dal Sole 24 Ore in collaborazione con 4cLegal, nel corso del quale verrà approfondito il ruolo delle M&A quali strategie di finanza straordinaria, con il ministro Giancarlo Giorgetti e altri. – Roma, presentazione del “PIANO TRANSIZIONE 4.0”, con Cesare Avenia, Presidente Confindustria ...

Advertising

uirnet : DEF, oggi in CdM nuovo scostamento da 40 miliardi di euro - DividendProfit : DEF, oggi in CdM nuovo scostamento da 40 miliardi - statodelsud : Nuovo decreto Covid, Cdm approva. Ecco le misure: niente zone gialle fino al 30 aprile - Pino__Merola : Nuovo decreto Covid, Cdm approva. Ecco le misure: niente zone gialle fino al 30 aprile - fisco24_info : Covid: stretta finale per Def e extra-deficit da 40 mld, Cdm domani o giovedì: Il governo definisce le cifre del De… -