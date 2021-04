Nuovo accordo con Pfizer | altre 50 milioni di dosi entro giugno

(Di mercoledì 14 aprile 2021) L’Unione europea ha siglato unconBiontech. La casa farmaceutica aumenterà le consegne al Vecchio Continente di 50dinel secondo trimestre. L’annuncio è stato dato in conferenza stampa da Ursula von der Leyen, che ha inoltre comunicato il traguardo delle 100di vaccinazioni in Ue.

