Nuova Peugeot 508 Sport Engineered

Leggi su ildenaro

(Di mercoledì 14 aprile 2021) La508, creata dalla divisione ad alte prestazioni della Casa del Leone, è un perfetto mix traività e tecnologia ed è stata presentata nella base aerea di Pratica di Mare per sottolineare come le performance conseguite in campo aereonautico possano trovare applicazione anche in un’automobile di serie. La tradizioneiva disi sublima con l’introduzione di questafirma prodotti nelle versioni berlina e SW. Gli esterni si presentano anteriormente con la calandra a lamine flottanti, il logoDark Chrome, il badge 508 nero satin ed i 3 artigli PSE. Gli estrattori fanno confluire più aria per migliorare il rendimento del motore. Il sottoscocca integra i flap aerodinamici e ...