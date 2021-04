Nove anni senza Morosini, il ricordo dell’Atalanta: “Piermario sempre con noi” (Di mercoledì 14 aprile 2021) “Piermario sempre con noi Sono già passati 9 anni, ma il suo ricordo resterà sempre nei nostri cuori, più vivo che mai”. È il messaggio lanciato dall’Atalanta sui suoi social in occasione della scomparsa del calciatore bergamasco, cresciuto nel settore giovanile di Zingonia. La tragedia il 14 aprile 2012. Al 31? del primo tempo del match tra Pescara e Livorno, Morosini si accasciò a terra a causa di un malore improvviso. Il centrocampista dei toscani tentò di rialzarsi un paio di volte, ma l’arresto cardiocircolatorio non gli diede scampo. Il giocatore venne portato in ospedale e la gara fu sospesa. A distanza di poche la tragica notizia: Piermario è morto. Aveva solo 25 anni. Leggi su bergamonews (Di mercoledì 14 aprile 2021) “con noi Sono già passati 9, ma il suoresterànei nostri cuori, più vivo che mai”. È il messaggio lanciato dall’Atalanta sui suoi social in occasione della scomparsa del calciatore bergamasco, cresciuto nel settore giovanile di Zingonia. La tragedia il 14 aprile 2012. Al 31? del primo tempo del match tra Pescara e Livorno,si accasciò a terra a causa di un malore improvviso. Il centrocampista dei toscani tentò di rialzarsi un paio di volte, ma l’arresto cardiocircolatorio non gli diede scampo. Il giocatore venne portato in ospedale e la gara fu sospesa. A distanza di poche la tragica notizia:è morto. Aveva solo 25

Advertising

Lega_B : ?? Ciao #Moro, nove anni fa, quel giorno maledetto. Tutte le bandiere sventolano insieme per onorare il tuo ricord… - GoalItalia : 14 aprile 2012 - 14 aprile 2021: Piermario vive ?? Nove anni fa la tragica morte di Morosini durante Pescara-Livorn… - Eurosport_IT : Nove anni senza Moro ?? Ciao Piermario, qui non ci dimentichiamo di te ?? #Morosini | #14aprile - martirtinaa : RT @windows28ll: non servono tante parole, solo grazie per avermi salvata a nove anni, a undici, a quindici e a diciotto. I vote #AdoreYou… - Lasammd : RT @windows28ll: non servono tante parole, solo grazie per avermi salvata a nove anni, a undici, a quindici e a diciotto. I vote #AdoreYou… -