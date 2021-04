Nove anni fa la scomparsa di Morosini. Il ricordo del mondo del calcio (Di mercoledì 14 aprile 2021) “Tutte le bandiere sventolano insieme per onorare il tuo ricordo. Sarai sempre uno di noi”. Questo è il messaggio che la Lega B ha voluto pubblicare per il ricordo di Piermario Morosini, scomparso Nove anni fa in quel Pescara-Livorno. Anche le sue ex squadre, attraverso i propri canali social hanno dedicato un pensiero: dal Vicenza che ha semplicemnte scritto “Sempre con noi” al Padova: “Non ci dimentichiamo di questo ragazzo straordinario”. Anche la Lega Serie A ha dedicato un pensiero. Ciao #Moro, Nove anni fa, quel giorno maledetto. Tutte le bandiere sventolano insieme per onorare il tuo ricordo. Sarai sempre uno di noi. #PiermarioMorosini #Morosini pic.twitter.com/SiMJr2hwyU — Lega B (@Lega B) April 14, ... Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 14 aprile 2021) “Tutte le bandiere sventolano insieme per onorare il tuo. Sarai sempre uno di noi”. Questo è il messaggio che la Lega B ha voluto pubblicare per ildi Piermario, scomparsofa in quel Pescara-Livorno. Anche le sue ex squadre, attraverso i propri canali social hanno dedicato un pensiero: dal Vicenza che ha semplicemnte scritto “Sempre con noi” al Padova: “Non ci dimentichiamo di questo ragazzo straordinario”. Anche la Lega Serie A ha dedicato un pensiero. Ciao #Moro,fa, quel giorno maledetto. Tutte le bandiere sventolano insieme per onorare il tuo. Sarai sempre uno di noi. #Piermariopic.twitter.com/SiMJr2hwyU — Lega B (@Lega B) April 14, ...

Advertising

OfficialSSLazio : Nove anni senza te. Ciao Mirko ?? - Eurosport_IT : Nove anni senza Moro ?? Ciao Piermario, qui non ci dimentichiamo di te ?? #Morosini | #14aprile - Scarfac57110943 : RT @Lega_B: ?? Ciao #Moro, nove anni fa, quel giorno maledetto. Tutte le bandiere sventolano insieme per onorare il tuo ricordo. Sarai sem… - wallstreetita : #Lifestyle - Ha sempre fatto tutto da autodidatta. Il suo interesse per la moda è cominciato all’età di nove anni,… - EmpoliCalcio : RT @Lega_B: ?? Ciao #Moro, nove anni fa, quel giorno maledetto. Tutte le bandiere sventolano insieme per onorare il tuo ricordo. Sarai sem… -