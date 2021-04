Novak Djokovic elogia Jannik Sinner: “È il futuro del nostro sport, forse già il presente” (Di mercoledì 14 aprile 2021) Jannik Sinner si è arreso per 6-4, 6-2 a Novak Djokovic in 1h34? nel 2° turno del Masters1000 di Montecarlo. Il muro del n.1 al mondo si è rivelato invalicabile per l’azzurro. L’altoatesino ha messo in atto un tennis di alto livello, tuttavia non ancora sufficiente per provare a sconfiggere uno dei tre più grandi giocatori della storia. Va detto che il serbo ha dato la sensazione di disporre del match a proprio piacimento: quando ha deciso di aumentare i giri del motore, l’italiano si è ritrovato con poche armi da opporre. In particolare le qualità difensive del balcanico hanno fatto la differenza. Al termine dell’incontro Djokovic ha voluto comunque elogiare il portacolori del Bel Paese: “Io vivo a Montecarlo, mi alleno in questo club. È bello quindi giocare a casa. E’ stato un buon ... Leggi su oasport (Di mercoledì 14 aprile 2021)si è arreso per 6-4, 6-2 ain 1h34? nel 2° turno del Masters1000 di Montecarlo. Il muro del n.1 al mondo si è rivelato invalicabile per l’azzurro. L’altoatesino ha messo in atto un tennis di alto livello, tuttavia non ancora sufficiente per provare a sconfiggere uno dei tre più grandi giocatori della storia. Va detto che il serbo ha dato la sensazione di disporre del match a proprio piacimento: quando ha deciso di aumentare i giri del motore, l’italiano si è ritrovato con poche armi da opporre. In particolare le qualità difensive del balcanico hanno fatto la differenza. Al termine dell’incontroha voluto comunquere il portacolori del Bel Paese: “Io vivo a Montecarlo, mi alleno in questo club. È bello quindi giocare a casa. E’ stato un buon ...

