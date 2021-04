Non solo attore ma anche dentista: ecco perché Giulio Berruti ha ricevuto la prima dose di AstraZeneca. E invita tutti a vaccinarsi senza paura (Di mercoledì 14 aprile 2021) Vaccino anti-Covid e polemica social. Ormai è un classico. E Giulio Berruti non fa eccezione. L’attore, 36 anni, ha ricevuto la prima dose di AstraZeneca e condiviso il momento dell’iniezione sul suo profilo Instagram. Immediate le reazioni: troppo giovane, perché l’ha fatto? E c’è chi lo etichetta come “compagno di” riferendosi alla relazione con Maria Elena Boschi. Vaccino Covid: l'incoraggiamento di star e personaggi guarda le foto ... Leggi su fattidigossip (Di mercoledì 14 aprile 2021) Vaccino anti-Covid e polemica social. Ormai è un classico. Enon fa eccezione. L’, 36 anni, haladie condiviso il momento dell’iniezione sul suo profilo Instagram. Immediate le reazioni: troppo giovane,l’ha fatto? E c’è chi lo etichetta come “compagno di” riferendosi alla relazione con Maria Elena Boschi. Vaccino Covid: l'incoraggiamento di star e personaggi guarda le foto ...

