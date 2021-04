Nomina Boccalone | Maglione | “Ennesimo errore amministrativo di Di Maria”

(Di mercoledì 14 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – “L’intervento dell’Autorità Nazionale Anticorruzione sulle nomine di Nicola, come Commissario Straordinario dell’Asea e direttore Generale della Rocca, ha reso fin troppo evidenti tutti i limiti della gestione amministrativa del Presidente della Provincia Antonio Die che io già da tempo avevo rilevato”, così in una nota il deputato M5S Pasquale. “Dopo che l’Anac ha dichiarato illegittime le nomine diperché incompatibili con le norme anticorruzione – prosegue il deputato – Diha affidato gli incarichi alla responsabile anticorruzione cui sarebbe spettato segnalare l’illegittimità di quelle nomine. Al danno si aggiunge quindi la beffa, dal momento che chi doveva vigilare sul rispetto delle norme non solo sbaglia ma viene ...

