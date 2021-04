No Tav: “Ecco perché ci opponiamo al cantiere di San Didero” (Di mercoledì 14 aprile 2021) da No Tav.info Il Tav è un’opera inutile, dispendiosa ed ecocida che serve solo alle lobbies del cemento e del tondino. Crediamo che quei soldi vadano spesi in altro: scuole, reddito, sanità, messa in sicurezza dei territori, tutela dell’ambiente. L’autoporto di San Didero dovrebbe sorgere in una delle poche aree boschive di pianura della bassa valle, un polmone verde per tutto il territorio I terreni su cui dovrebbe sorgere l’autoporto sono fortemente inquinati di pcb e diossine, sostanze chimiche tossiche molto dannose per la salute. Movimentare quella terra vorrebbe dire immettere nuovamente questi composti nell’aria con le ovvie conseguenze per la salute di chi abita in quei dintorni. Inoltre nell’area sono stati a più riprese rinvenuti rifiuti tossici. Un autoporto in valle esiste già. E’ quello di Susa che dovrebbe essere spostato per fare spazio alla ... Leggi su nuovasocieta (Di mercoledì 14 aprile 2021) da No Tav.info Il Tav è un’opera inutile, dispendiosa ed ecocida che serve solo alle lobbies del cemento e del tondino. Crediamo che quei soldi vadano spesi in altro: scuole, reddito, sanità, messa in sicurezza dei territori, tutela dell’ambiente. L’autoporto di Sandovrebbe sorgere in una delle poche aree boschive di pianura della bassa valle, un polmone verde per tutto il territorio I terreni su cui dovrebbe sorgere l’autoporto sono fortemente inquinati di pcb e diossine, sostanze chimiche tossiche molto dannose per la salute. Movimentare quella terra vorrebbe dire immettere nuovamente questi composti nell’aria con le ovvie conseguenze per la salute di chi abita in quei dintorni. Inoltre nell’area sono stati a più riprese rinvenuti rifiuti tossici. Un autoporto in valle esiste già. E’ quello di Susa che dovrebbe essere spostato per fare spazio alla ...

Advertising

nuovasocieta : No Tav: “Ecco perché ci opponiamo al cantiere di San Didero” - paolo45893840 : @PBerizzi ecco la natura dei no tav: delinquenti che dovrebbero essere sbattuti in galera che non hanno mai fatto n… - UdcIta : RT @AntonioDePoli: ???? Buongiorno a tutti! Ecco un articolo del @mattinodipadova con le mie richieste al Governo in vista della definizione… - UdcVeneto : RT @AntonioDePoli: ???? Buongiorno a tutti! Ecco un articolo del @mattinodipadova con le mie richieste al Governo in vista della definizione… - MauroAnnunziata : RT @AntonioDePoli: ???? Buongiorno a tutti! Ecco un articolo del @mattinodipadova con le mie richieste al Governo in vista della definizione… -

Ultime Notizie dalla rete : Tav Ecco Ultime Notizie Roma del 13 - 04 - 2021 ore 12:10 ...l'ascolto dalla redazione è da parte di Francesco Vitale tensioni nella notte in Val Susa treno TAV ...verrebbe 28 costerebbe 28 miliardi allo Stato italiano e quindi forse bisognerebbe pensare Ecco di ...

Champions: Psg in semifinale, non basta al Bayern Monaco la vittoria 0 - 1 Ecco dove 13 Aprile 2021 Stiamo vivendo un periodo caratterizzato da una spiccata instabilità sul ... Read More News No Tav, scontri in Val Susa per lavori nuovo aeroporto 13 Aprile 2021 È andato in ...

La ricetta contro lo smog degli aspiranti sindaci di Torino Ecco le loro strategie ... da rendere efficienti affinché producano energia rinnovabile". Mino Giachino (Sì Tav, sì lavoro). "Spostare il traffico dalla strada alla rotaia con la Tav o con ...

Dal Lucera, Antonio Di Caterina "momentaneamente" sarà il segretario del San Severo Ecco il comunicato del Lucera Calcio ... del Segretario Antonio Di Caterina per svolgere la propria attività presso la società Alto Tav. San Severo. Le note condizione sanitarie che stanno riguardando ...

...l'ascolto dalla redazione è da parte di Francesco Vitale tensioni nella notte in Val Susa treno...verrebbe 28 costerebbe 28 miliardi allo Stato italiano e quindi forse bisognerebbe pensaredi ...dove 13 Aprile 2021 Stiamo vivendo un periodo caratterizzato da una spiccata instabilità sul ... Read More News No, scontri in Val Susa per lavori nuovo aeroporto 13 Aprile 2021 È andato in ...Ecco le loro strategie ... da rendere efficienti affinché producano energia rinnovabile". Mino Giachino (Sì Tav, sì lavoro). "Spostare il traffico dalla strada alla rotaia con la Tav o con ...Ecco il comunicato del Lucera Calcio ... del Segretario Antonio Di Caterina per svolgere la propria attività presso la società Alto Tav. San Severo. Le note condizione sanitarie che stanno riguardando ...