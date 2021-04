NIU punta alla micro mobilità urbana di Europa e USA con 5 nuovi veicoli elettrici

(Di mercoledì 14 aprile 2021) NIU Technologies ha annunciato oggi il lancio di cinqueper laper la Cina ed i mercati globali. Deiprodotti fanno parte quattro nuove biciclette elettriche per la Cina ed il primo monopattino elettrico Kick Scooter, che sarà disponibile per i clienti quest’estate negli Stati Uniti ed in. NIU Kick Scooter è stato progettato per penetrare ulteriormente nello spazio della, offrendo la migliore soluzione diper i clienti nelle città degli Stati Uniti e dell’. Avendo già aperto i mercati europeo e statunitense ai ciclomotori, NIU sta aggiungendo il monopattino ...

NIU ha anche istituito un team di ricerca e sviluppo sulla mobilità "Last Mile" per concentrarsi sulla creazione di nuovi veicoli di micro mobilità per i mercati globali. Kick Scooter sarà venduto da ...