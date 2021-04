Nintendo Indie World: tutti gli annunci dell'evento di oggi! (Di mercoledì 14 aprile 2021) Durante l' Indie World Showcase che si è appena concluso, Nintendo ha presentato oltre 20 titoli di sviluppatori indipendenti per Nintendo Switch, tre dei quali saranno disponibili già da oggi. Nintendo ha inoltre annunciato che, a partire da oggi, nel Nintendo eShop si apriranno i Saldi Indie World fino al 25 aprile. Ci sono tante novità, sulle quali vi abbiamo tenuti aggiornati su Eurogamer.it, e anche degli arrivi di Indie già affermati sulla console ibrida di Nintendo. Vediamo i giochi presentati oggi allo Showcase descritti da Nintendo in un comunicato stampa. La primavera è nell'aria e su Nintendo Switch e Nintendo Switch Lite sbocciano nuove ... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 14 aprile 2021) Durante l'Showcase che si è appena concluso,ha presentato oltre 20 titoli di sviluppatori indipendenti perSwitch, tre dei quali saranno disponibili già da oggi.ha inoltreato che, a partire da oggi, neleShop si apriranno i Saldifino al 25 aprile. Ci sono tante novità, sulle quali vi abbiamo tenuti aggiornati su Eurogamer.it, e anche degli arrivi digià affermati sulla console ibrida di. Vediamo i giochi presentati oggi allo Showcase descritti dain un comunicato stampa. La primavera è nell'aria e suSwitch eSwitch Lite sbocciano nuove ...

Advertising

NintendoItalia : I Saldi #IndieWorld, con un'ampia selezione di giochi indie per #NintendoSwitch, sono iniziati! Scopri tutte le of… - NintendoHall : RT @NintendoHall: Shin Hayarigami 3: la visual novel in arrivo il 29 luglio sui Nintendo Switch nipponici - harvest57688777 : RT @NintendoHall: Picross S6: sguardo in video al demo dai Nintendo Switch europei - NintendoHall : Picross S6: sguardo in video al demo dai Nintendo Switch europei - NintendoHall : Picross S6: sguardo in video al demo dai Nintendo Switch europei -