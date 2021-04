Nintendo Indie World commentato in diretta alle 17 | 45

(Di mercoledì 14 aprile 2021) Nella giornata di ieriha annunciato il nuovo. L'evento, della durata di circa 20 minuti, si concentrerà sui prossimi titoli indipendenti in arrivo suSwitch. Al momento non sappiamo quali titoli potrebbero essere i protagonisti di questo, ma in molti si aspettano notizie su Hollow Knight Silksong di Team Cherry che, a detta degli sviluppatori, sarà pieno di novità. Leggi altro...

Maggiori informazioni sul catalogo di titoli indipendenti per Switch sono disponibili sul Portale World del sito ufficiale. Nintendo non si smentisce, e ancora una volta annuncia un evento solo con poche ore di anticipo: domani (14 aprile), alle ore 18 italiane, andrà in onda infatti un nuovo World Showcase. La casa di Kyoto fissa per la giornata di mercoledì 14 aprile il prossimo Indie World Showcase, l'evento digitale con tante novità sui giochi Switch ...