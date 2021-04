Niger, incendio in capanne scuola: perdono la vita venti bambini (Di mercoledì 14 aprile 2021) venti bambini sono morti a seguito di un incendio scoppiato in alcune capanne scuola in Niger, nella capitale Niamey. Le origini del rogo sono ancora da accertare. Le fiamme si sono sviluppate nel pomeriggio di ieri quando erano in corso le lezioni. Nelle capanne scolastiche sono frequenti gli incendi, ma fino ad ora non avevano causato vittime. Andrea Caucci Molara Metropolitan Magazine Attualità L'articolo proviene da Metropolitan Magazine. Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 14 aprile 2021)sono morti a seguito di unscoppiato in alcunein, nella capitale Niamey. Le origini del rogo sono ancora da accertare. Le fiamme si sono sviluppate nel pomeriggio di ieri quando erano in corso le lezioni. Nellescolastiche sono frequenti gli incendi, ma fino ad ora non avevano causato vittime. Andrea Caucci Molara Metropolitan Magazine Attualità L'articolo proviene da Metropolitan Magazine.

