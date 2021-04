Nicola Maccanico | chi è l’ex della conduttrice Caterina Balivo

Leggi su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 14 aprile 2021)è famoso nel mondocronaca rosa per esserebellissimadel programma Viene da me,. Noto anche per le sue origini familiari, infatti, è lil figlio delministro Antonio. Ad oggi è un manager molto conosciuto. Ricopre il ruolo delecutive Vice President di Sky Italia e Ceo di Vision Distribution. Durante un’intervista pubblicata dal Corriere.it ha toccato il tema del ci cinema chiusi, affermando: “È vero che le persone sono a casa ma gli ascolti di Sky Cinema e le transazioni di Sky Primafila sono straordinarie. C’è tanta voglia di cinema, di serialità, speriamo di rimettere presto in moto la filiera...