Nave si capovolge nel Golfo del Messico durante una tempesta: anche l'imbarcazione dei soccorritori in balia delle onde – Video (Di mercoledì 14 aprile 2021) Una Nave commerciale si è capovolta nel Golfo del Messico a causa di una violenza tempesta. Dodici marinai risultano al momento dispersi, mentre altri sei membri dell'equipaggio. Lo rende noto la Guardia Costiera statunitense. La Nave, che aveva a bordo 18 persone, è naufragata a causa di una tempesta vicino al porto di Fourchon, a circa 160 km a sud di New Orleans. anche le imbarcazioni dei soccorritori, come si vede dalle immagini, sono state colte dalla tempesta, in balia delle onde. La Nave naufragata, che è lunga 39 metri e veniva utilizzata nelle operazioni di supporto delle attività di esplorazione e perforazione petrolifera, è la Seacor Power.

