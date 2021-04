Natalie Portman protagonista de «I giorni dell’abbandono» di Elena Ferrante (Di mercoledì 14 aprile 2021) A HBO la cosiddetta «Ferrante Fever» che ha contagiato gli Stati Uniti negli ultimi cinque anni segna linee sempre più vicine all’apice del termometro. E così, dopo il successo dell’Amica Geniale, con la terza stagione in post-produzione e pronta per arrivare prima su Raiuno e poi sul network via cavo tra la fine del 2021 e l’inizio del 2022, ecco un altro progetto in canna dedicato all’universo creato dalla penna di Elena Ferrante: si tratta di un film tratto da I giorni dell’abbandono, uno dei romanzi più acclamati della scrittrice, che avrà il titolo The Days of Abandonment. A interpretare la protagonista, Tess, sarà un’attrice che ha sempre dimostrato grande stima nei confronti della Ferrante, ovvero il premio Oscar Natalie Portman, recentemente coinvolta nel terzo capitolo della saga di Thor ordinato dalla Marvel. Leggi su vanityfair (Di mercoledì 14 aprile 2021) A HBO la cosiddetta «Ferrante Fever» che ha contagiato gli Stati Uniti negli ultimi cinque anni segna linee sempre più vicine all’apice del termometro. E così, dopo il successo dell’Amica Geniale, con la terza stagione in post-produzione e pronta per arrivare prima su Raiuno e poi sul network via cavo tra la fine del 2021 e l’inizio del 2022, ecco un altro progetto in canna dedicato all’universo creato dalla penna di Elena Ferrante: si tratta di un film tratto da I giorni dell’abbandono, uno dei romanzi più acclamati della scrittrice, che avrà il titolo The Days of Abandonment. A interpretare la protagonista, Tess, sarà un’attrice che ha sempre dimostrato grande stima nei confronti della Ferrante, ovvero il premio Oscar Natalie Portman, recentemente coinvolta nel terzo capitolo della saga di Thor ordinato dalla Marvel.

