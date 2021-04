Natalie Portman nell’adattamento cinematografico de “I giorni dell’abbandono”

(Di mercoledì 14 aprile 2021) “I” di Elena Ferrante sarà presto sul grande schermo. Si tratterà di un adattamentodai toni internazionali, che vede come casa di produzione HBO films. A rendere ancor più elettrizzante la notizia è l’annuncio del cast. Tess, protagonista del bestseller dell’autrice italiana, sarà interpretata da. Sarà proprio lei, vincitrice del Premio Oscar con “Il cigno nero“, a prendere le sembianze della donna attorno a cui ruota tutta la narrazione. “The days of Abandonment“, titolo tradotto in inglese, racconta di Tess, giovane che ha deciso di rinunciare ai propri sogni per costruire una famiglia. Una volta abbandonata dal marito si ritrova sola e la vita sembra perdere di senso. Sarà proprio questo il momento giusto per riflettere sui temi della ...

Nel cast del film diretto da Taika Waititi , troveremo Chris Hemsworth,nel ruolo di Jane Foster, Tessa Thompson che sarà Valkyrie, Melissa McCarthy, Matt Damon, Luke Hemsworth e gli ...sarà la protagonista di 'The Days of Abandonment' ( I giorni dell'abbandono ) per HBO, basato sul romanzo di Elena Ferrante. Il film, attualmente in pre - produzione, sarà scritto e ...In arrivo un altro adattamento del romanzo "I giorni dell'abbandono" di Elena Ferrante, con Natalie Portman nei panni della protagonista. Produzione originale HBO.Il romanzo di Elena Ferrante "I giorni dell'abbandono" sarà presto trasformato in un film interpretato da Natalie Portman ...